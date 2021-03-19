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Ильхам Алиев в Facebook поздравил азербайджанский народ с Новрузом (ФОТО)

Ильхам Алиев в Facebook поздравил азербайджанский народ с Новрузом (ФОТО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Соответствующее сообщение размещено на официальной странице главы государства в Facebook.

Напомним, ранее в поздравлении, которое распространила пресс-служба президента, он подчеркнул, что этой весной встреча Новруза особенно радостна благодаря победе во Второй Карабахской войне и освобождению от оккупации азербайджанских земель.

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Вестник Кавказа

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