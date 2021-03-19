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Водитель иномарки, двигаясь назад, сбил двух детей в Узбекистане

(с) ГУБДД МВД Узбекистана
(с) ГУБДД МВД Узбекистана

Мужчина сбил двух детей в Кашкадарьинской области, такое сообщение распространила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Авария произошла 13 марта в 14:30 по местному времени (12:30 мск) в городе Карши перед одним из ресторанов.

Водитель Chevrolet Lacetti двигался задним ходом и наехал на 8-летнего и 9-летнего мальчиков, передает Газета.uz.

Дети получили легкие телесные повреждения. Материалы направлены в Каршинский городской суд по уголовным делам.

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