Власти Северной Осетии восстановят Цалыкский магистральный водоканал

Цалыкский магистральный канал и водозаборное сооружение в Северной Осетии, который в перспективе сможет обеспечивать водой три десятка ферм, будут восстановлены - положительное заключение по проекту реконструкции выдали эксперты Главгосэкспертизы России.

"Водопропускная способность канала будет восстановлена по всей его длине - 18 925 м. Здесь построят новые водоподпорные сооружения и водовыпуски и заменят гидромеханическое оборудование на водоподпорно-распределительных сооружениях канала, а для защиты берегов реки Камбилеевка у головного водозаборного узла обустроят берегозащитные сооружения", - говорится сообщении Гластройэкспертизы, передает "Это Кавказ".

Также будут реконструированы все сооружения на магистральном канале и головной водозаборный узел.

Напомним, Цалыкский магистральный канал был построен в 1940 году за рекордные 16 рабочих дней - в его создании участвовала практически вся республика. В последние два десятилетия канал не эксплуатировался и не обслуживался, вследствие чего зарос травой и покрылся мусором.