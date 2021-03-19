Краснодар украсили новые остановки общественного транспорта

На улицах столицы Кубани появились первые обновленные остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта, - сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Уже заменили семь остановочных павильонов, все обновленные конструкции будут соответствовать одному стилю. Также новые остановочные комплексы планируется поставить на 17 городских улицах. Еще около 50 одинаковых павильонов с рекламой планируют установить на трамвайных остановках, сообщили в пресс-службе, передает портал Юга.ру.

До конца марта власти продолжат устанавливать новые остановки, а всего к апрелю за счет городского бюджета в городе планируют обновить 33 остановки автобусов и троллейбусов.