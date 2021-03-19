Пожилых жителей КЧР избавили от самоизоляции

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) отменили режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, - сообщает оперштаб республики по борьбе с коронавирусом.

Такое решение принято штабом и возглавляющим его руководителем республики Рашидом Темрезовым в связи с улучшением эпидемиологической обстановки: за последние сутки в республике коронавирусом заболели лишь 15 человек, а в больницах с таким диагнозам лежат 130 жителей республики, - передает "АиФ-Ставрополье".

Работодателям рекомендовано при наличии возможности обеспечить дистанционный формат работы представителям этих категорий, - говорится в сообщении.

В указ главы республики "О введении режима повышенной готовности" уже внесены соответствующие изменения, - говорится в сообщении.