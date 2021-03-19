Жителей Ставрополя предупредили о сильном ночном ветре

Предстоящей ночью жителей Ставрополя ждет сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, - говорится в экстренном предупреждении, распространенном МЧС региона.

Водителям рекомендовано воздержаться от поездок, а жителям города создать запас свечей и фонариков на случай перебоев в электроснабжении. – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

По прогнозам синоптиков ставропольского гидрометцентра ночью в крае будет от -1 до 4 градусов тепла, местами дождь с мокрым снегом, туман. Завтра днем дождь продолжится, а воздух в крае прогреется до 9 градусов.