Грузинские спасатели нашли мертвым лыжника, попавшего под лавину

Сегодня днем сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии обнаружили мертвым лыжника, попавшего под лавину в горах у зимнего курорта Гудаури, - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Лыжник отправился покататься по снежной целине вблизи курорта и пропал, после чего о пропаже сообщили его близкие. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в это время в горах сошли несколько небольших лавин, и вместе с кинологами начали поиски, - передает Sputnik Грузия.

Мужчина был обнаружен мертвым, спасатели извлекли его тело из-под снега и доставили медикам.