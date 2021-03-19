Более 80 детей могли отравиться в школьной столовой в Казахстане

Массовое отравление среди детей произошло в одном из сел Восточно-Казахстанской области. Об этом пишут СМИ.

Ученикам школы в селе Бозанбай стало плохо после обеда в столовой, такие симптомы, как повышенная температура, рвота и диарея, появились у 82 детей, в итоге 36 из них пришлось госпитализировать.

Аким области Даниал Ахметов поручил проверить столовые во всех учебных и социальных учреждениях и привлечь всех виновных к ответственности.

"Это является следствием отсутствия системного контроля за организацией питания", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Сейчас врачи оценивают состояние всех пациентов как стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Главный врач Центра матери и ребенка области Ермек Омарбеков уточнил, что предварительно можно говорить о двух диагнозах: энтеровирусная либо острая кишечная инфекция.

Открыто уголовное дело по факту нарушения санитарных норм.