Экс-посол РФ в Беларуси возглавил секретариат Союзного государства

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства, - сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, на пост назначен Дмитрий Мезенцев. Сегодня подписано постановление №1 "О Государственном секретариате", в котором и прописаны эти кадровые перестановки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Мезенцева от должности посла РФ в Беларуси, занимаемую им с апреля 2019 года.