Белый дом назвал причину падения Байдена на трапе самолета (ВИДЕО)
Президент США Джозеф Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу "борта №1", на котором он вылетел в Джорджию.
Соответствующее видео распространилось в интернете.
При этом один раз глава государства почти упал, но смог подняться самостоятельно.
В Белом дом объяснили инцидент сильным ветром. "Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", - цитирует представителя пресс-службы Байдена Карин Жан-Пьер РИА Новости.
Она подчеркнула, что американский лидер "чувствует себя прекрасно".
Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд сообщила в Twitter, что Байден просто "оступился", никакая медицинская помощь ему не потребовалась, его самочувствие хорошее.
Вестник Кавказа
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