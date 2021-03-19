Белый дом назвал причину падения Байдена на трапе самолета (ВИДЕО)

Президент США Джозеф Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу "борта №1", на котором он вылетел в Джорджию.

Соответствующее видео распространилось в интернете.

При этом один раз глава государства почти упал, но смог подняться самостоятельно.

В Белом дом объяснили инцидент сильным ветром. "Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", - цитирует представителя пресс-службы Байдена Карин Жан-Пьер РИА Новости.

Она подчеркнула, что американский лидер "чувствует себя прекрасно".

Руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд сообщила в Twitter, что Байден просто "оступился", никакая медицинская помощь ему не потребовалась, его самочувствие хорошее.