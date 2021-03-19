Жители дагестанской Новогеоргиевки воспротивились новой вышке сотовой связи

Жители села Новогеоргиевка в Тарумовском районе Дагестана устроили сход, на котором записали видеообращение с требованием приостановить строительство вышки сотовой связи в центре населенного пункта.

В ролике сельчане отметили, что не против вышек как таковых, но попросили не устанавливать их возле жилых домов.

"Мы выделили места на окраине населенного пункта, на безопасном расстоянии для жителей села", - утверждают местные жители, передает "АиФ-Дагестан".

Как отметили в пресс-службе министерства цифрового развития Дагестана, поводом для беспокойства стало желание одного из местных жителей установить вышку на своем личном подсобном хозяйстве без согласования с администрацией села и без разрешения Роспотребнадзора. Заявление о приостановлении незаконного строительства сегодня было подано в районный суд, - добавили в пресс-службе ведомства.