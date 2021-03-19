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Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря

Крейсер ВМС США зашел в акваторию Черного моря

Еще один корабль ВМС США - крейсер "Монтерей" – сегодня зашел в черноморскую акваторию, - сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности в регионе, однако эти заявления игнорируются НАТО, чьи корабли периодически курсируют в черноморской акватории.

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Вестник Кавказа

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