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Зима в Москве на 16% перевыполнила норму по осадкам

Зима в Москве на 16% перевыполнила норму по осадкам

Завершившаяся зима в Москве оказалась весьма снежной: годовая норма осадков была превышена на 16%, рассказал заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24".

"При среднестатистических данных 150 см снега в год в этом году выпало 174 см. А февраль месяц - эта двойная месячная норма легла на улицы Москвы", - сообщил чиновник.

Вице-мэр добавил, что только за 12-14 февраля в столице выпало порядка 45 см снега.

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Вестник Кавказа

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