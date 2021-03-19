Зима в Москве на 16% перевыполнила норму по осадкам

Завершившаяся зима в Москве оказалась весьма снежной: годовая норма осадков была превышена на 16%, рассказал заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24".

"При среднестатистических данных 150 см снега в год в этом году выпало 174 см. А февраль месяц - эта двойная месячная норма легла на улицы Москвы", - сообщил чиновник.

Вице-мэр добавил, что только за 12-14 февраля в столице выпало порядка 45 см снега.