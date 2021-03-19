СКФУ создал консорциум вузов Северного Кавказа

Вузы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сегодня заключили в Железноводске соглашение о создании Консорциума университетов, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Инициатором выступил СКФУ, а поддержали создание новой организации ректоры 17 вузов, представляющих все субъекты СКФО, говорится в сообщении.

"Все вузы СКФО очень разные, у каждого из них есть своя изюминка и специфика, которой они могут поделиться", - цитирует "Интерфакс" слова помощника полпреда президента РФ в СКФО Сергея Старикова.

Вузы планируют обмениваться студентами, преподавателями, практиками и знаниями, а их взаимодействие вузов в таком формате поможет приостановить отток молодежи с Северного Кавказа, - уверен ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.