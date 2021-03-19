ВОЗ: пользы от вакцины AstraZeneca больше, чем опасности

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения счел, что польза от вакцины британско-шведской компании AstraZeneca больше, чем возможные риски. Такое заявление он распространил сегодня.

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", - цитирует сообщение комитета ТАСС.

В нем уточняется, что в ходе заседания, проведенного в онлайн-формате 16-19 марта, были рассмотрены полученные из стран Европы, а также из Индии и других государств со всего мира сведения по безопасности препарата AstraZeneca. Внимательно изучив их, комитет решил, что полученные данные не говорят о "каком-либо общем росте" проблем со свертываемостью крови, в том числе глубокой венозной тромбоэмболии, в результате применения этой вакцины, и в целом "уровни тромбоэмболических событий" после вакцинации от COVID-19, сигналы о которых были получены, не отличаются от ожидавшегося числа.

Структура ВОЗ рекомендует продолжать вести мониторинг применения всех антикоронавирусных вакцин.