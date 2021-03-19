Минобороны Азербайджана показало новые кадры боев Второй Карабахской войны (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые кадры, снятые во время боевых действий в ходе Второй Карабахской войны. Видео размещено на сайте ведомства.

В десятиминутном ролике запечатлено "уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений" ВС Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны, уточняется в сообщении.