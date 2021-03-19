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Минобороны Азербайджана показало новые кадры боев Второй Карабахской войны (ВИДЕО)

Минобороны Азербайджана показало новые кадры боев Второй Карабахской войны (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые кадры, снятые во время боевых действий в ходе Второй Карабахской войны. Видео размещено на сайте ведомства.

В десятиминутном ролике запечатлено "уничтожение боевой техники и живой силы противника прицельным огнем ракетно-артиллерийских и противотанковых подразделений" ВС Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны, уточняется в сообщении.

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