Власти Грузии открыли движение по Военно-Грузинской дороге

Транспортные организации Грузии разрешили движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 19:30 мск Военно-Грузинская дорога в штатном режиме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Движение грузовиков по Военно-Грузинской было запрещено во вторник днем, ближе к ночи дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии.

Ранее сегодня днем дорога была открыта для легковых автомобилей.