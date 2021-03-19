Снежная лавина перекрыла дорогу в Цунтинском районе Дагестана

Снежная лавина, сошедшая с гор в Цунтинском районе Дагестана, перекрыла дорогу к нескольким населенным пунктам.

"На 38-м километре автодороги Агвали - Шаури - Кидеро произошел сход снежной лавины. Проезд по трассе закрыт, расчисткой снежной массы занимается дорожная техника", - говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Дагестана, передает "Это Кавказ".

Расчистить участок планируется в кратчайшее время, при этом не исключен повторный сход снежной лавины.

К счастью, сход лавины обошелся без жертв и пострадавших.