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Снежная лавина перекрыла дорогу в Цунтинском районе Дагестана

Снимок с видео: instagram.com
Снимок с видео: instagram.com

Снежная лавина, сошедшая с гор в  Цунтинском районе Дагестана, перекрыла дорогу к нескольким населенным пунктам.

"На 38-м километре автодороги Агвали - Шаури - Кидеро произошел сход снежной лавины. Проезд по трассе закрыт, расчисткой снежной массы занимается дорожная техника", - говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Дагестана, передает "Это Кавказ".

Расчистить участок планируется в кратчайшее время, при этом не исключен повторный сход снежной лавины.

К счастью, сход лавины обошелся без жертв и пострадавших.

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Вестник Кавказа

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