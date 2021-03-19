Снежная лавина перекрыла дорогу в Цунтинском районе Дагестана
Снежная лавина, сошедшая с гор в Цунтинском районе Дагестана, перекрыла дорогу к нескольким населенным пунктам.
"На 38-м километре автодороги Агвали - Шаури - Кидеро произошел сход снежной лавины. Проезд по трассе закрыт, расчисткой снежной массы занимается дорожная техника", - говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Дагестана, передает "Это Кавказ".
Расчистить участок планируется в кратчайшее время, при этом не исключен повторный сход снежной лавины.
К счастью, сход лавины обошелся без жертв и пострадавших.
Вестник Кавказа
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