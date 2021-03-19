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Вашингтон назвал единственный способ урегулировать разногласия с Анкарой по С-400

Вашингтон назвал единственный способ урегулировать разногласия с Анкарой по С-400

Единственный способ для Турции уладить разногласия с США по российским ЗРС С-400 - отказаться от них, об этом заявил американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд.

"Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США", - цитирует его ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что озвучивает не свой "личный подход", а требование американского законодательства.

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Вестник Кавказа

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