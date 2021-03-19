Крымские десантники провели учения по обороне побережья

Крымские военные провели масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения, в ходе которых они отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, - сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"При поддержке авиации и артиллерии гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки подразделений морского десанта проникнуть вглубь обороны "крылатой пехоты". Находясь в обороне, они предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В завершающем этапе учений, связанном с обороной морского побережья, принимали участие десантно-штурмовой полк из Ставрополя и артиллерийский полк из Анапы.

"В ходе завершающего этапа учения проведены боевые стрельбы зенитных, артиллерийских и парашютно-десантных подразделений. Отработаны их совместные действия в обороне. а также оценены и проверены действия органов управления обоих полков. Действиями подчиненных удовлетворен, этап выполнен на твердую хорошую оценку", - отметил руководитель учения, командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.