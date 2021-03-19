Байден в ответ на предложение Путина: на каком-то этапе мы переговорим

Президент США Джо Байден дал ответ на озвученное накануне предложение президента России Владимира Путина о прямом диалоге в ближайшие дни.

"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", - заявил он журналистам в Белом доме, пишет ТАСС.

Напомним, накануне российский лидер предложил американскому коллеге провести открытый диалог в прямом эфире уже сегодня или в понедельник. "Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник", - уточнил глава государства в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что в ближайшее время даст необходимое поручение МИД РФ.