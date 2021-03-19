Казахстанский Тараз возглавил Ержан Жилкибаев

У жамбылского Тараза новый аким - распоряжением акима области Бердибека Сапарбаева, согласованного с Администрацией президента и городским маслихатом, им стал Ержан Жилкибаев, - сообщает пресс-служба акимата Жамбылской области.

Новый градоначальник родился в 1982 году в Ленгере. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова по специальности "экономист-менеджер", Академию госуправления при президенте по специальности "магистр государственного и местного управления", Восточно-Казахстанский госуниверситет имени Аманжолова по специальности "юрист", а работать он начал в 2003 году главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области, - передает Sputnik Казахстан.

Ержан Жилкибаев работал в представительстве правительства в парламенте, трудился начальником отдела министерства экономики и бюджетного планирования, помощником министра труда, заместителем главы аппарата акима Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Семея, руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области, госинспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента, акимом Медеуского района Алматы, а также первым вице-министром труда и социальной защиты строны, - говорится в собщении.