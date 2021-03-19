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Эпидемия поджогов мусорных контейнеров охватила Ереван?

Эпидемия поджогов мусорных контейнеров охватила Ереван?

Свыше ста мусорных контейнеров сожгли неизвестные злоумышленники в Ереване за последние два месяца, рассказал пресс-секретарь мэрии армянской столицы Акоп Карапетян.

"В Ереване подожгли 110 контейнеров. Каждый стоит порядка 90 тыс драмов (около $200)", - цитирует его сообщение в Facebook Sputnik Армения.

Чиновник пояснил, что в таких случаях власти обращаются в полицию.

Ранее директор муниципального учреждения "Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана" Армен Григорян заявил, что за весь минувший год было подожжено 400 мусорных контейнеров.

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Вестник Кавказа

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