Эпидемия поджогов мусорных контейнеров охватила Ереван?

Свыше ста мусорных контейнеров сожгли неизвестные злоумышленники в Ереване за последние два месяца, рассказал пресс-секретарь мэрии армянской столицы Акоп Карапетян.

"В Ереване подожгли 110 контейнеров. Каждый стоит порядка 90 тыс драмов (около $200)", - цитирует его сообщение в Facebook Sputnik Армения.

Чиновник пояснил, что в таких случаях власти обращаются в полицию.

Ранее директор муниципального учреждения "Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана" Армен Григорян заявил, что за весь минувший год было подожжено 400 мусорных контейнеров.