Причиной вынужденной посадки лайнера "Уральских авиалиний" стал отказ двигателя

Предварительной причиной вынужденной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону самолета, летевшего из турецкой Антальи в Москву, стал отказ одного из двигателей, - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Предварительная причина – отключение одного из двигателей. Рейс регулярный. На воздушном судне находились 194 пассажира, из них 34 ребенка в возрасте до 12 лет. Посадка осуществлена в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее "Уральские авиалинии" подтвердили аварийную посадку Airbus A321, выполнявшего рейс Анталья-Москва (Домодедово) в Ростове-на-Дону по технической причине.