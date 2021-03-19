Особый карантинный режим по коронавирусу продлили в Азербайджане

Особый карантинный режим в связи с коронавирусом продлевается на территории Азербайджана до 06:00 первого июня 2021 года, такое постановление издал Кабмин АР.

В апреле и мае по выходным в стране не будет работать общественный транспорт: воспользоваться им будет невозможно с полуночи субботы до 6.00 понедельника.

Помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил, что открытия метро в ближайшее время также ждать не стоит.

Он добавил, что все прежние ограничения, в том числе запрет на празднование свадеб и дней рождения, остаются в силе.

Чиновник предупредил, что при росте заболеваемости, если в больницах не будет хватать коек, карантинные ограничения будут ужесточены.