Невинномысский завод Kingspan отгрузил первую партию сендвич-панелей

Новый завод ирландской промышленной группы Kingspan, построенный в ставропольском Невинномысске, сегодня отгрузил первую партию продукции, - сообщает пресс-служба компании.

"Первые сэндвич-панели Kingspan направлены в Подмосковье давнему партнеру - группе компаний "Чистая линия", спустя месяц с момента запуска новых производственных мощностей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Продукция Kingspan будет применяться при строительстве производственных и складских помещений в ходе расширения мощностей.

Напомним, Kingspan приобрела завод ООО "Крон" в Невинномысске и вошла в число резидентов ТОСЭР "Невинномысск".