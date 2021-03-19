Mercedes врезался в трактор на одном из проспектов Алматы, есть раненые

Авария с участием легкового Mercedes и трактора произошла в Алматы, два человека пострадали. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Как рассказали очевидцы, на проспекте Райымбека возникла пробка. Водитель иномарки перестраивался из одной полосы в другую. В какой-то момент он резко выехал на левую полосу, но перед ним оказался трактор. Автолюбитель не успел затормозить и на полном ходу заехал в его фаркоп, так что пассажир "легковушки" буквально влетел в лобовое стекло, передает Sputnik Казахстан.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Mercedes, их доставили в ближайшую больницу, второй находится в тяжелом состоянии.