Власти Адыгеи ослабили коронавирусные ограничения

Адыгея снимает ряд коронавирусных ограничений – указ об этом сегодня подписал глава региона Мурат Кумпилов.

"С сегодняшнего дня в республике разрешено проведение банкетных мероприятий при условии соблюдения полутораметровой расстановки столов и при 50% наполняемости помещения", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Адыгеи, передает "Интерфакс-Юг".

Кинотеатры в республике смогут работать при 100% заполняемости, а организации общественного питания - использовать танцевальные зоны. Снимаются ограничения и по работе кальянных.

Напомним, всего с начала пандемии в Адыгее было зафиксировано 13998 заболевших, сейчас на лечении находятся 1049 человек (за сутки +11 человек), выздоровевших - 12790 человек (за сутки +14 человек). Умерли от болезни 159 человек.