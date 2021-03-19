Женщина выжила после анафилактического шока от вакцины AstraZeneca в Грузии

Еще у одного медика случился анафилактический шок после вакцинации препаратом компании AstraZeneca, сообщили грузинские СМИ.

По данным "Рустави-2", молодая женщина была госпитализирована с осложнениями после вакцинации в одну из клиник Тбилиси 17 марта. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное, жизни женщины ничего не угрожает.

Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе пояснил журналистам, что окончательное заключение в связи с этим случаем даст комитет по изучению побочных эффектов. "Там была, подтверждаю, острая аллергическая реакция, однако был ли это анафилактический шок, это необходимо подтвердить. Сейчас она чувствует себя хорошо", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, накануне в городе Ахалцихе медсестра впала в кому после прививки этой же вакциной, по данным СМИ, у нее развился анафилактический шок, сегодня она скончалась.

Тем не менее, власти не намерены прекращать вакцинацию: Гамкрелидзе подчеркнул, что, хотя смерть молодой женщины - трагическое событие, но более эффективного способа борьбы с COVID-19, чем вакцина, нет.

Замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния утонила сегодня, что вакцинация в стране теперь будет проходить только в многопрофильных клиниках, где есть реанимации.