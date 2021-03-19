В ростовском аэропорту Платов аварийно сел самолет Анталья-Домодедово

Сегодня днем в ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился следовавший из турецкой Антальи в московский аэропорт "Домодедово" самолет Airbus A321, - сообщил информированный источник.

"Лайнер совершил посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) по причине отказа левого двигателя. На борту находилось более 130 человек, включая экипаж. Пострадавших нет", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.