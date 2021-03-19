Названы точные сроки транзита российского газа в Армению через Азербайджан

Газ из России в Армению будет поставляться по новому временному маршруту по территории Грузии с 18 марта по 15 апреля 2021 года, рассказали в пресс-службе ЗАО "Газпром Армения".

При этом в компании обратили внимание, что "голубое топливо" из России в Армению поставляется в рамках контракта между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения".

"Согласно условиям контракта, ЗАО "Газпром Армения" принимает природный газ на газоизмерительной станции "Красный Мост" на территории Грузии. В этой части никаких изменений не произошло. Планирование маршрута транспортировки природного газа до газоизмерительной станции "Красный Мост" не входит в компетенцию ЗАО "Газпром Армения", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

В компании добавили, что запасы природного газа в Армении имеют стратегический характер, создаются для регулирования суточных и сезонных неравномерностей поступления и реализации газа, для избежания дефицита газа в случае аварий и других экстренных ситуациях, так что их не хватит на покрытие нехватки поставок в течение нескольких недель.

Напомним, 17 марта стало известно, что на протяжении ближайших нескольких недель Армения будет получать российский газ через Азербайджан, краткосрочный контракт подписали "Газпром" и SOCAR. Благодаря ему Армения сможет получать газ во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье". С данной просьбой к Баку обратилась Москва, - заявил представитель компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.