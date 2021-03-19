Инфоповод. Запад против России. Четырехдневная рабочая неделя. «Грэмми 2021». Новруз.

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о скандальных заявлениях президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении России, эксперименте по переходу к четырехдневной рабочей неделе в Испании, победителях музыкальной премии «Грэмми-2021» и празднике весны и новой жизни Новрузе.

Читайте на нашем сайте о нападках Джо Байдена и Йенса Столтенберга на Россию:

https://vestikavkaza.ru/analytics/vozrastnaa-demencia-ili-gotovnost-k-vojne-k-cemu-privedut-oskorblenia-bajdena-v-adres-putina.html

https://vestikavkaza.ru/news/nato-scitaut-vyzovom-sblizenie-rossii-i-kitaa.html