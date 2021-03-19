Хуситы напали на нефтяной объект Saudi Aramco

Ополченцы из племени хуситов нанесли удары по нефтяному объекту саудовской компании Saudi Aramco. Об этом заявил пресс-секретарь ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа .

По его словам, атака состоялась при помощи шести БПЛА, и "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Хуситы будут продолжать свои военные операции, пока с Йемена не будет снята блокада? и не прекратится "развязанная против него агрессия". Власти Саудовской Аравии от комментарий пока воздерживаются.

Напомним, что с лета 2014 года в Йемене идет противостояние между ВС правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года Саудовская Аравия с коалицией из арабских стран начала военную операцию против хуситов. Противостояние вылилось в крупнейший гуманитарный кризис. По информации ООН, 80% населения (24 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи, а 3 млн йеменцев стали временно перемещенными лицами.