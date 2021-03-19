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Хуситы напали на нефтяной объект Saudi Aramco

Хуситы напали на нефтяной объект Saudi Aramco

Ополченцы из племени хуситов нанесли удары по нефтяному объекту саудовской компании Saudi Aramco. Об этом заявил пресс-секретарь ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа .

По его словам, атака состоялась при помощи шести БПЛА, и "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Хуситы будут продолжать свои военные операции, пока с Йемена не будет снята блокада? и не прекратится "развязанная против него агрессия". Власти Саудовской Аравии от комментарий пока воздерживаются. 

Напомним, что с лета 2014 года в Йемене идет противостояние между ВС правительства и повстанцами-хуситами. В марте 2015 года Саудовская Аравия с коалицией из арабских стран начала военную операцию против хуситов. Противостояние вылилось в крупнейший гуманитарный кризис. По информации ООН, 80% населения (24 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи, а 3 млн йеменцев стали временно перемещенными лицами. 

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