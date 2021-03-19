Глава Минспорта оценил уровень российских футболистов

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал результаты российских футбольных клубов в европейских турнирах.

Он подчеркнул, что одной из причин провала является уровень футболистов. "Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам", - цитирует министра RTVI.

По его словам, для изменения ситуации в России должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него – система отбора. "Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать", - подытожил Матыцин.

Напомним, в основной стадии еврокубков в этом сезоне российские клуба одержали в 26 матчах всего одну победу: "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл дома "Ренн" в матче группового этапа Лиги чемпионов.