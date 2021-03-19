Летние веранды в Москве начнут работать с 1 апреля

В Москве 1 апреля откроется сезон работы летних веранд.

«Сезон работы летних веранд на территории Москвы начнется 1 апреля. Приступить к их монтажу и обустройству рестораторам разрешено с 15 марта», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Этим летом в Москве планируется открыть около 3 тыс летних кафе, все они должны быть внесены в городскую схему размещения. «Примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тыс объектов», - добавил Ефимов.