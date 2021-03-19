Лукашенко пообещал белорусам новых президентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы дождутся новых президентов, однако сейчас нужно набраться терпения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что гарантирует это. "Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", - добавил Лукашенко.

Президент республики также обратился к людям с призывом быть ближе друг к другу, подчеркнув, что трудные времена надо пережить. "Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", - сказал глава государства.

Кроме того Лукашенко обратил внимание на то, что белорусы боятся потерять стабильность и порядок в стране, о чем свидетельствуют социологические исследования. "Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", - цитирует белорусского лидера РИА Новости.