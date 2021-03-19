В ЕС объявили о начале третьей волны коронавируса

Еврокомиссия констатирует, что в Евросоюзе начинается третья волна пандемии коронавируса.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в пятницу.

По словам Спинант, в некоторых странах заболеваемость растет быстрее. ЕК призывает ускорить в Европе процесс вакцинации.

В мире коронавирусом инфицированы почти 122 млн человек. В Европе больше всего заболевших в Великобритании - 4,3 млн, во Франции - 4,2 млн, в Италии - 3,3 млн.