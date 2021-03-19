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Лукашенко удивлен "драке вакцин"

Лукашенко удивлен &quot;драке вакцин&quot;

Президент Беларуси Александр Лукашенко удивлен тому, что в мире идет борьба между вакцинами, а тему пандемии будто бы нарочно подогревают сообщениями о новых штаммах COVID-19.

"Меня очень настораживает в последнее время "драка вакцин". Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - сказал он на встрече с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир" в Гродно.

Лукашенко отметил, что он не делает однозначных выводов на эту тему. Он дал понять, что власти страны способны защитить население "от этих разных штаммов". В ближайшее время в Беларуси начнется производство российской вакцины  "Спутник V", а до конца года Минск рассчитывает создать свой собственный препарат, добавил белорусский лидер. 

  

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Вестник Кавказа

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