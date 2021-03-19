В Казахстане задержали россиян - участников преступной группировки

Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с МВД и спецслужбами специального назначения "А" провели спецоперацию, в ходе которой была задержана преступная группа, в которую входили несколько граждан России.

Транснациональная организованная преступная группа была задержана в Актобе. "Задержан лидер группировки - гражданин Казахстана и четыре активных участника - граждане Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана, пишет ТАСС.

Преступники находятся под стражей. "В ходе обысков обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, электрошокеры, маски, банковские карты, сотовые телефоны и другие орудия и средства совершения преступлений", - добавили в КНБ.

Осенью прошлого года злоумышленники заманили в Актобе казахстанских и белорусских предпринимателей. Преступникам, оказывая на бизнесменов психологическое и физическое давление, удалось завладеть их деньгами - более $207 тыс. "В феврале 2021 года подозреваемые пригласили в Актобе бизнесмена из Москвы - руководителя крупной инвестиционной компании, с которого путем аналогичной схемы планировали заполучить до $500 тыс", - отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "создание и руководство транснациональной организованной группой".