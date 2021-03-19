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Путин отправил в отставку замглавы МВД Чечни

Путин отправил в отставку замглавы МВД Чечни

Президент России Владимир Путин освободил генерал-майора Апти Алаудинова от должности начальника полиции Чеченской Республики, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что указ был подписан 18 марта, и увольнение Алаудинова в нем шло под первым номером. Также своих должностей лишились  начальник главного управления МЧС по Пермскому краю Андрей Бубенцов и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов.

В данный момент профиль Алаудинова удален с сайта ведомства республикик и доступен только в кеше. В числе заместителей главы МВД региона значатся только начальник следственного управления Рамзан Симбагаев и полковник внутренней службы Муса Кадыров.

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Вестник Кавказа

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