Путин отправил в отставку замглавы МВД Чечни

Президент России Владимир Путин освободил генерал-майора Апти Алаудинова от должности начальника полиции Чеченской Республики, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что указ был подписан 18 марта, и увольнение Алаудинова в нем шло под первым номером. Также своих должностей лишились начальник главного управления МЧС по Пермскому краю Андрей Бубенцов и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов.

В данный момент профиль Алаудинова удален с сайта ведомства республикик и доступен только в кеше. В числе заместителей главы МВД региона значатся только начальник следственного управления Рамзан Симбагаев и полковник внутренней службы Муса Кадыров.