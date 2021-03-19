В Армении возобновили дело против актера за добрые слова о президенте Азербайджана

Полиция Армении возобновила уголовное дело против актера Ованнеса Азояна, который положительно отозвался о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

Напомним, Азоян прокомментировал в Сети публикацию вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, написав, что видит мир в лице Ильхама Алиева.

Армянские правоохранители объясняют свой интерес к актеру тем, что он не служил в армии. Уголовное дело в этой связи было заведено несколько дет назад, сейчас расследование возобновилось.