В Грузии назначили министров культуры и образования

Глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили назначил новых министров. Бывший министр юстиции, депутат парламента Тея Цулукиани станет министром культуры, спорта и молодежи. Она вступит в должность 22 марта. Министром образования и науки стал председатель парламентского комитета образования, науки и культуры Михаил Чхенкели.

Ранее, в начале недели грузинский парламент одобрил ряд законопроектов. Согласно ним, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии разделяется на два отдельных ведомства - минобрнауки и министерство культуры, спорта и молодежи.

Цуликани являлась самым опытным министром в правительстве. В нем она работает с 2012 года, когда премьером являлся Бидзина Иванишвили. На своей должности минюста она проработала при пяти правительствах: Бидзины Иванишвили, Георгия Гарибашвили, Георгия Квирикашвили, Мамуки Бахтадзе и Георгия Гахария.



