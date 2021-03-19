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Набиуллина: экономика России восстанавливается быстрее ожиданий

Набиуллина: экономика России восстанавливается быстрее ожиданий

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер. 

По ее словам, это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса. "Мы ожидаем дальнейшего роста экономики", - добавила глава Банка России.

Набиуллина также указала на то, что поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ.

Напомним, ранее сегодня Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5%.

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Вестник Кавказа

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