Набиуллина: экономика России восстанавливается быстрее ожиданий
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий и этот рост приобретает более устойчивый характер.
По ее словам, это происходит благодаря восстановлению, как внутреннего, так и внешнего спроса. "Мы ожидаем дальнейшего роста экономики", - добавила глава Банка России.
Набиуллина также указала на то, что поддержку росту окажет вакцинация и продолжение части льготных государственных программ.
Напомним, ранее сегодня Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5%.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться