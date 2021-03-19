Российские учителя составят телеуроки для школ Узбекистана

Серию телеуроков по русскому языку подготовят для школ Узбекистана российские педагоги.

В Минпросвещения России пояснили, что уроки будут созданы по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания.

Коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ им. А.И. Герцена разработает учебники для 2–11-х классов по русскому языку как иностранному с учетом страновой специфики.

Транслировать занятия будут по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Они станут доступны в четвертой четверти этого учебного года.

В Узбекистан в 2021 году были направлены 100 российских специалистов для повышения качества преподавания русского языка и обучения на нем в республике. Лингвистический аудит прошел уже в 14 регионах Узбекистана.