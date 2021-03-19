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Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

Определились пары 1/4 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы.

В 1/4 финала сыграют:

"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)
"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)

1/2 финала:

"Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"

"Динамо" Загреб/"Вильярреал" - "Арсенал"/"Славия"

Первые матчи 1/4 финала состоятся 8 апреля, ответные – 15 апреля. Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные – на 6 мая.
Финал пройдет 26 мая в Польше на "Арене Гданьск".

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Вестник Кавказа

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