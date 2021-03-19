Суд в Армении не снял арест с имущества Сержа Саргсяна

Суд общей юрисдикции Еревана решил сохранить арест имущества экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

"Суд принял решение отклонить ходатайство (защиты - ИФ) об отмене ареста на имущество Сержа Саргсяна. Решение может быть обжаловано в Апелляционном уголовном суде", - отметила судья Ваге Мисакян на сегодняшнем заседании.

О предъявлении обвинения против Саргсяна стало известно 4 декабря 2019 года. Сообщалось, что бывший президент, находясь на посту президента в 2013 году, организовал хищение 489 млн 160 тыс. 310 драмов путем растраты госбюджета группой чиновников.