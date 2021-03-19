Эрдоган: Путин дал роскошный ответ на заявление Байдена

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган оценил реакцию своего коллеги Владимира Путина на резкое заявление президента США Джо Байдена.

"Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ", - заявил Эрдоган.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос СМИ о том, считает ли он Путина убийцей. Американский лидер добавил, что Путин "ответит" за вмешательство в выборы в США.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и подчеркнул, что "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало", "мы всегда там видим себя".