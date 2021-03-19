Германия отклонила американские санкции по "Северному потоку-2"

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" остается неизменной.

"Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожает и которые вводит США в связи с "Северным потоком-2", мы отклоняем их", - сказал Зайберт

Представитель правительства также отметил, что Германия заявила об этом администрации США и продолжит делать это, передает РИА Новости.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом".