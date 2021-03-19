Объединенная оппозиция продолжит добиваться ухода Пашиняна

Координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян заявил, что объединенная армянская оппозиция продолжит требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна и назначения временного главы правительства.

Сагателян сомневается в проведении выборов 20 июня. Он отметил, что власти неоднократно заявляли о досрочных выборах, но затем спешно отказывались от этой идеи.

Проведение досрочных выборов было одним из требований оппозиции. Однако, по его мнению, существует вероятность того, что итоги выборов могут привести к новому политическому кризису в Армении.

При этом в оппозиции готовы рассмотреть и другие "нейтральные" кандидатуры на пост и. о. премьер-министра Армении.

Координатор подчеркнул, что акции оппозиции в Ереване продолжатся, хотя тактика может измениться.