Аспирин снижает смертность при коронавирусе в два раза

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что смертность от коронавируса можно сократить двое, если давать пациентам которые часто умирают от закупорки артерий, аспирин.

Аспирин можно применять в качестве разжижающего кровь средства для уменьшения риска инфарктов и инсультов, это актуально для больных коронавирусом, у которых часто случается закупорка артерий.

Исследователи наблюдали за пациентами, из которых 76% не получали аспирин, а 24% принимали его на протяжении нескольких дней до госпитализации или в течение суток после нее. Средняя доза составила 81 мг. Ученые выяснили, что несмотря на то, что аспирин прописывался пациентам с гипертензией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, им на 44% реже требовался ИВЛ и на 43% реже интенсивная терапия. Эти пациенты на 47% реже умирали от коронавируса.

Отмечается, что аспирин также способствуют снижению воспаления.